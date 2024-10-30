Поліція показала наслідки обстрілів Куп’янського району: одна людина загинула, шестеро постраждали

30 жовтня росіяни обстріляли Куп’янськ та село Кучерівка. Одна людина загинула, четверо цивільних громадян та двоє поліцейських дістали поранення. За попередніми даними, російські військові застосували проти мирного населення КАБ та РСЗВ «Град».

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Обстріл Куп’янська розпочався близько 15:15. Керовані авіабомби та реактивні снаряди пошкодили два житлові та два приватні будинки, нежитлові приміщення, три службові автомобілі поліції. Постраждали двоє поліцейських, які в цей час патрулювали місто. Первинна медична допомога надана на місці. 57-річна жінка та двоє чоловіків 51 та 58 років ушпиталені з вибуховими травмами.

Близько 16:00 військові росії обстріляли село Кучерівка. Через обстріл загинув 42-річний чоловік, ще один 42-річний чоловік дістав поранення.

На місця подій оперативно виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости