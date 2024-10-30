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30.10.2024 23:25
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Відомо про 12 постраждалих внаслідок влучанні КАБ по будинку у Харкові

Відомо про 12 постраждалих внаслідок влучанні КАБ по будинку у Харкові

Увечері 30 жовтня у Салтівському районі Харкова пролунав вибух – російський КАБ влучив у житлову багатоповерхівку. Відомо вже про 12 постраждалих, тривають пошуки постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у дев’ятиповерхівці повністю зруйновані поверхи з шостого по перший. За попередніми даними, постраждали щонайменше 12 людей.

За даними Харківської ОВА, постраждалих десятеро, двоє у важкому стані, серед них – дитина 11 років. Четверо – у середньому стані, інші отримали легкі поранення.

Агентство Телевидения Новости

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