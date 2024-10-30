Зеленський показав наслідки удару КАБ по будинку у Харкові

Дванадцятеро людей постраждали внаслідок авіаудару по Харкову 30 жовтня. КАБ влучив у багатоповерхівку. На верхніх поверхах є заблоковані люди, під завалами знаходиться дитина – рятувальники намагаються її дістати.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

На авіаудар по Харкову відреагував Президент України Володимир Зеленський, він опублікував відео з місця.

«Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою», – написав президент.

Агентство Телевидения Новости