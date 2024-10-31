У Харкові після авіаудару шукають під завалами ще двох людей

За добу ворог застосував проти беззбройних жителів Харківщини 16 керованих авіабомб та два БпЛА «шахед». Після обстрілу дев’ятиповерхівки у Салтівському районі Харкова під завалами ще можуть перебувати дитина та чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Десятеро постраждалих були госпіталізовані. Наразі у важкому стані дитина та чоловік, інші постраждали – в середньому.

Внаслідок обстрілу тисячі квартир залишились без вікон. Попередньо, існує небезпека руйнування конструктивних елементів будинку. Тривають дослідження й аналіз стану будівлі.

На місці події розгорнутий оперативний штаб. Пошуково-рятувальна операція триває.

«Координуємо дії з волонтерськими організаціями для оперативного забезпечення постраждалих місцями тимчасового проживання, гарячим харчуванням, продуктовими наборами, матеріальною, психологічною, юридичною допомогою», – повідомив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости