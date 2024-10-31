Окупанти вдарили по підприємству в Харківському районі: є постраждалі

Сьогодні, 31 жовтня, близько 21:00, у Харкові пролунала серія вибухів: було чутно щонайменше чотири удари.

Як повідомив начальник Харківської ОВА, зафіксоване влучання КАБ у Дергачах, виникла пожежа.

Ще один удар прийшовся по околицях Харкова.

За інформацією начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, внаслідок удару уламкові поранення отримав один чоловік. Наразі його стан стабільний.

Як уточнили в Харківській ОВА, у Дергачах КАБа вдарив по цивільному підприємству: уламкові поранення дістав один чоловік. Наразі його стан стабільний. Ще в трьох людей – гостра реакція на стрес, медики надали їм допомогу на місці.

Агентство Телевидения Новости