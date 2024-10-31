Другое
Перейти к списку новостей
31.10.2024 21:33
Просмотров: 110

Окупанти вдарили по підприємству в Харківському районі: є постраждалі

Окупанти вдарили по підприємству в Харківському районі: є постраждалі

Сьогодні, 31 жовтня, близько 21:00, у Харкові пролунала серія вибухів: було чутно щонайменше чотири удари.

Як повідомив начальник Харківської ОВА, зафіксоване влучання КАБ у Дергачах, виникла пожежа.

Ще один удар прийшовся по околицях Харкова.

За інформацією начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, внаслідок удару уламкові поранення отримав один чоловік. Наразі його стан стабільний.

Як уточнили в Харківській ОВА, у Дергачах КАБа вдарив по цивільному підприємству: уламкові поранення дістав один чоловік. Наразі його стан стабільний. Ще в трьох людей – гостра реакція на стрес, медики надали їм допомогу на місці.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 