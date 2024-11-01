Літній чоловік загинув внаслідок обстрілу Харківщини

31 жовтня близько 14:00 збройні сили рф здійснили артилерійський обстріл міста Купʼянськ Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинув 73-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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