У Харкові снаряд влучив у Київському районі: пошкоджено будинок та автівки

Напередодні, 30 жовтня, близько 21:00 росіяни завдали ударів по місту Дергачі Харківського району та по Київському району Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Дергачах зафіксоване влучання по цивільному підприємству: внаслідок вибуху постраждали троє людей.

У Харкові в Київському районі снаряд влучив по приватному сектору. Внаслідок вибуху було суттєво пошкоджено приватний будинок.

«Травмованих на місці немає, на місці вилучаються уламки боєприпасу, тип якого буде надалі встановлюватися», – зазначив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).





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