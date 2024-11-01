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На Харківщині нацгвардійців атакував хижий звір: відео

На Харківщині нацгвардійців атакував хижий звір: відео

На позиції нацгвардійців, які боронять Харківщину на Куп’янському напрямку, завітав у гості мешканець місцевого лісу. Судячи з настрою звіра, він був обурений сусідством та спочатку поводився не надто привітно.

Про це розповіли у 5 Слобожанській бригаді НГУ.

Як пояснили нацгвардійці, вони будували фортифікації на своїх позиціях. У якийсь момент до них у гості навідався борсук. Як відомо, більшу частину життя борсуки проводять у норах, а на зиму впадають у сплячку, прокидається і виходить на поверхню ранньою весною за теплої погоди.

«Вочевидь, наші хлопці, самі того не бажаючи, потурбували звіра, той виліз із нори, зрозумів, що зараз, м’яко кажучи, не травень місяць і не спекотно. Тож вирішив запозичити у гвардійців теплу куртку. Тим паче, що вона була на його, борсуковій землі», – йдеться в повідомленні.

Після нетривалої боротьби нацгвардійці одяг відібрали, вимінявши його на смаколики.

Агентство Телевидения Новости

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