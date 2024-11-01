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Збитки завдані війною у Чорному морі становлять 345 млн євро
Міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук:
Від військових дій постраждали 50 тисяч дельфінів.
"Ці розрахунки ми робили тільки рахуючи тварин, які були викинуті на берег і також за розрахунками наших американських партнерів, науковців, але ми розуміємо, що ці цифри теж дуже приблизні. Велика кількість тварин тоне і залишається в морі", — заявила Гринчук.
Джерело: https://t.me/znua_live/174333