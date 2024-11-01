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У Харкові на вулиці у чоловіка вилучили гранату: йому загрожує до 7 років позбавлення волі

У Харкові на вулиці у чоловіка вилучили гранату: йому загрожує до 7 років позбавлення волі

Слідчі повідомили про підозру мешканцю Харкова у незаконному зберіганні вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В ході проведення огляду поліцейські вилучили у 51-річного чоловіка ручну гранату типу Ф-1, споряджену підривачем УЗРГМ.

Подія сталася 29 жовтня у Шевченківському районі по вулиці Армійській. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Харківського райуправління поліції № 3.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. За результатами висновку експерта граната з підривачем належить до категорії бойових припасів.

30 жовтня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Наголошуємо, що добровільна здача в поліцію зброї, боєприпасів та інших вибухових пристроїв звільняє осіб від кримінальної відповідальності.

Агентство Телевидения Новости

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