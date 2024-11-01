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11 крадіжок за місяць: у Харкові поліція виявила злочинця-рецидивіста

11 крадіжок за місяць: у Харкові поліція виявила злочинця-рецидивіста

Поліцейські повідомили жителю Харкова про підозру у скоєнні 11 крадіжок.

Зловмисник викрав з супермаркетів товарів на загальну суму понад 50 тисяч гривень, повідомляє поліція Харківської області.

Протягом жовтня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надходили повідомлення про крадіжки з торгових центрів.

В ході досудового розслідування встановлено, що неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів 54-річний чоловік заходив до торгових центрів міста Харкова та викрадав коштовні промислові товари.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.

Агентство Телевидения Новости

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