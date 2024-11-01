Харків’янин постане перед судом: передавав дані про місця дислокації ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного чоловіка за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, проросійськи налаштований харків’янин з квітня цього року збирав інформацію про українських військових, яка не поширювалась у відкритому доступі. Маскуючись під «пересічного громадянина», під час «прогулянок» по Харкову чоловік вивідував місця розташування підрозділів українських військовослужбовців та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють місто.

Щоб дані були більш точними, обвинувачений навіть придбав спеціальне обладнання, зокрема монокуляр та мінівідеокамеру.

Зібрані дані чоловік передавав своєму співрозмовнику у текстових повідомленнях, супроводжуючи їх зображеннями мап місцевості з відповідними позначками.

Харків’янина затримано у його власному помешканні. Під час обшуку у чоловіка виявлено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости