ДБР скерувало до суду обвинувальні акти стосовно двох колаборанток з Харківщини

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишньої правоохоронниці з Харківщини, яка під час окупації Куп’янська працевлаштувалася в поліцію загарбників.

Жінка працювала на загарбників інспектором так званої дозвільної системи, повідомляють у ДБР.

Володіючи інформацією про мешканців Куп’янська, які мають зброю, колаборантка доповідала про них окупантам. Надалі разом із представниками збройних формувань рф вилучала її у громадян. Також вона переконувала місцевих мешканців не чинити опору новій владі.

Крім того, до суду направлено обвинувальний акт щодо колишньої працівниці Куп’янської державної міграційної служби. Вона так само почала працювати на ворога. В окупованому Куп’янську приймала документи від населення, у тому числі неповнолітніх, для оформлення громадянства рф за спрощеною процедурою та надавала відповідні консультації.

Під час звільнення регіону обидві колаборантки втекли до рф.

Жінки обвинувачуються у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Обвинувальні акти направлено до суду.Процесуальне керівництво здійснюють Полтавська та Харківська обласні прокуратури.

Агентство Телевидения Новости