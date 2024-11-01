Харків’янина засуджено на п’ять років: передавав в рф дані про ЗСУ

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 36-річного чоловіка за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що з травня 2024 року харківʼянин, який працює водієм однієї з мереж продуктових магазинів, збирав інформацію про місця розташування українських захисників та військової техніки на території міста.

Щоб відвести від себе підозри, чоловік «працював» за сумісництвом — пересувався на службовому авто, нібито виконуючи свою роботу, а насправді приховано фіксував місця дислокації Сил оборони.

Зібрані дані чоловік передавав через месенджер своєму знайомому.

На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду коригувальник визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Жовтневий районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости