За гроші допомагали ухилянтам: у Харкові судитимуть батька та його сина-лікаря

Шевченківською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 61-річного чоловіка за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України), а також щодо його 29-річного сина – за фактом пособництва цьому злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 61-річний чоловік та його син, який працює у Харкові лікарем-офтальмологом та є членом постійно діючої військово-лікарської комісії РТЦК та СП, організували «схему» заробітку грошей.

Батько «рекомендував» своїм знайомим сина як перевірену особу, яка має «вплив та службові звʼязки» для уникнення мобілізації.

Надалі клієнти приходили на «прийом», отримували за сприяння сина-лікаря необхідну медичну документацію про «важкі діагнози».

Потім ці документи направляли до військкомату з позначкою «непридатний до служби» через «погане» здоров’я. Це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон.

Батько не оголошував ухилянтам повну суму, а зазвичай казав, що у кінцевому результаті вони мають заплатити близько 4000 доларів США.

Спочатку клієнти мали передати завдаток у розмірі 40 000 грн, а потім ще 2600 доларів США.

Правоохоронці викрили батька та сина.

Обвинувачених судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова. Їм загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости