У Харкові викрито голову ВЛК одного з РТЦК: допомагав ухилянтам виїхати за кордон

За процесуального керівництва Рівненської, Кіровоградської обласної та Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру 7 особам, причетним до схем з отримання груп інвалідності та оформлення документів про непридатність до служби.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України.

Залежно від вчинених злочинів їм інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України, підроблення документів та використання підроблених документів, а також службове підроблення (ч. 2 та ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).

РівнеВикрито чотирьох лікарів, які були учасниками масштабної схеми отримання груп інвалідності через МСЕК. Її організували три жительки Рівненщини.

Лікарі фальсифікували історії хвороб, вносили неправдиві відомості про результати аналізів та обстежень «пацієнтів». Пізніше на підставі підробленої медичної документації МСЕК надавали громадянам групи інвалідності. Це дозволяло військовозобовʼязаним уникнути мобілізації та виїхати за межі країни.

Наразі у незаконній схемі 8 викрито вже 8 учасників. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до цієї злочинної схеми.

ХарківщинаВикрито голову військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП в Харківській області, який сприяв виїзду військовозобов’язаних за кордон.

Він вносив неправдиві відомості в медичну документацію про проходження ВЛК військовозобов’язаними, внаслідок чого 15 осіб призовного віку були виключені з військового обліку та отримали можливість безперешкодного виїзду за кордон.

КіровоградщинаЗатримано двох чоловіків, які через власні зв’язки в МСЕК обіцяли виготовити медичну документацію про непридатність призовника до військової служби з виключенням з військового обліку. На їх підставі військовозобов’язаний міг незаконного перетнути держкордон. «Винагорода» за це склала 20 тис. доларів США.

Усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи.

Агентство Телевидения Новости