Окупанти зайняли Курахівку і Шахтарське на Донеччині

Аналітики DeepState оновили карту вночі 3 листопада, зазначивши, що росіяни окупували Курахівку і Шахтарське Донецької області.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на DeepState.

В повідомленні DeepState зазначається, що «ворог окупував Курахівку, Шахтарське».

Також у повідомленні проєкту DeepState йдеться про те, що ворог просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці на Донеччині.

Крім того, додають аналітики, противник відновив положення біля Шептуховки Курської області рф.

Агентство Телевидения Новости