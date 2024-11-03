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Окупанти зайняли Курахівку і Шахтарське на Донеччині
Аналітики DeepState оновили карту вночі 3 листопада, зазначивши, що росіяни окупували Курахівку і Шахтарське Донецької області.
Про це повідомляє Українська правда із посиланням на DeepState.
В повідомленні DeepState зазначається, що «ворог окупував Курахівку, Шахтарське».
Також у повідомленні проєкту DeepState йдеться про те, що ворог просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці на Донеччині.
Крім того, додають аналітики, противник відновив положення біля Шептуховки Курської області рф.