На Харківщині за добу окупанти 21 раз атакували позиції ЗСУ

Оперативна інформація станом на 8:00 3.11.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісі. До того ж противник активно застосовував авіацію, задіяв 30 некерованих ракет та скинув 6 КАБ.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив сім наступальних дій в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 23 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове, Суха Балка, Миролюбівка, Сухий Яр, Крутий Яр та Новогродівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників.

Триває операція у Курській області.

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1410 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 36 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 70 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 46 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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Агентство Телевидения Новости