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Зранку окупанти обстріляли Куп’янськ Вузловий – Синєгубов

Зранку окупанти обстріляли Куп’янськ Вузловий – Синєгубов

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

3 листопада 5:30 Куп’янський р-н, Купʼянськ Вузловий. Обстріл населеного пункту. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

3 листопада 1:13  Богодухівський район, Золочівська ТГ, село Макариха. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ферми.

23:02 Чугуївський район, місто Чугуїв. В результаті обстрілу пошкоджено скління допоміжної будівлі навчального закладу.

15:15 Богодухівський район, Золочівська ТГ, між населеними пунктами село Баранівка та село Сніги. Влучання в поле.

14:00 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, село Білий Колодязь. Внаслідок влучання БПЛА в автомобіль постраждали двоє цивільних чоловіків 60 та 33 років.

За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 77 людей (серед них 2 дитини).

Агентство Телевидения Новости

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