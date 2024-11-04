У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова: постраждалих вже 13

Увечері 3 жовтня окупанти завдали авіаційних ударів по Харкову та передмістю. Кількість постраждалих зросла до 13 людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

Одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району Харкова. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торгівельні об’єкти.

Загалом, за попередніми даними, постраждало 13 людей. Остаточна інформація уточнюється.

«На місці події працювали підрозділи ДСНС, які обстежили пошкоджені будинки. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалому населенню», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости