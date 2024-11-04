Масоване бомбардування Харкова: постраждали 11 людей, зокрема троє поліцейських

3 листопада близько 22:30 окупанти завдали удару по Харкову. У Шевченківському районі пошкоджено супермаркет, у Холодногірському районі снаряд влучив біля ринку. Є постраждалі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Шевченківському районі станом постраждали 11 людей, зокрема троє поліцейських. У жертв удару незначні поранення від уламків скла, акубаротравми, гостра реакція на стрес.

У Холодногірському районі зафіксоване влучання в річку, біля станції метро «Центральний ринок».

Цього ж вечора росіяни здійснили серію запусків авіабомб в напрямку Харкова. Близько 21:30 хвилин зафіксоване влучання в Шевченківському районі в лісопарковій смузі без постраждалих.

Також о 22:30 окупанти завдали ударів по Малоданилівській громаді: влучання по території кладовища, без потерпілих. За попередніми даними, ворог застосував авіабомбу ФАБ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

На фото: наслідки обстрілів Малоданилівської громади





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