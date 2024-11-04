Внаслідок масованої авіаатаки по Харкову та передмістю постраждали 15 людей

За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, ввечері 3 листопада збройні сили рф здійснили масовані авіаційні удари по Харкову та передмістю.

Близько 21:00 зафіксовано влучання у лісосмузі у Шевченківському районі Харкова. Без постраждалих.

У селі Питомник Дергачівської ТГ внаслідок авіаатаки горів житловий будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Близько 22:30 пролунала ще одна серія вибухів. Зафіксовано влучання у проїжджу частину у Шевченківському районі Харкова. Пошкоджено супермаркет, багатоповерхівки, станцію метро, аптеки, магазини та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. Постраждали 13 людей, серед яких 4 поліцейських.

У Холодногірському районі Харкова авіаційний боєприпас впав у річку біля ринку. Пошкоджено близько 50 торгівельних павільйонів. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

У селищі Мала Данилівка внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджено територію кладовища та житлові будинки. Без постраждалих.

З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що для ударів 3 листопада ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости