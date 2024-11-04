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Внаслідок масованої авіаатаки по Харкову та передмістю постраждали 15 людей

Внаслідок масованої авіаатаки по Харкову та передмістю постраждали 15 людей

За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, ввечері 3 листопада збройні сили рф здійснили масовані авіаційні удари по Харкову та передмістю.

Близько 21:00 зафіксовано влучання у лісосмузі у Шевченківському районі Харкова. Без постраждалих.

У селі Питомник Дергачівської ТГ внаслідок авіаатаки горів житловий будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Близько 22:30 пролунала ще одна серія вибухів. Зафіксовано влучання у проїжджу частину у Шевченківському районі Харкова. Пошкоджено супермаркет, багатоповерхівки, станцію метро, аптеки, магазини та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. Постраждали 13 людей, серед яких 4 поліцейських.

У Холодногірському районі Харкова авіаційний боєприпас впав у річку біля ринку. Пошкоджено близько 50 торгівельних павільйонів. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

У селищі Мала Данилівка внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджено територію кладовища та житлові будинки. Без постраждалих.

З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що для ударів 3 листопада ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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