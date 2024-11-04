Руйнування, вибиті вікна, пожежі та постраждалі: ситуація на Харківщині за добу

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

20:58 – 22:30 Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон об’єкта інфраструктури, 4 торгівельних павільйони, два супермаркети, будинок, лабораторію, кав’ярню, 21 торговий кіоск, торгівельний центр, кафе, 2 житлових будинки, 10 автомобілів. Постраждали 11 цивільних людей та 4 співробітники МВС.

23:16 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, село Мала Данилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків, приміщення залізничного переїзду.

21:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, село Ківшарівка, 1-й. Влучання в 5-поверховий житловий будинок. Під завалами попередньо тіла двох жінок та одного чоловіка.

21:17 Харківська обл., Руськолозівська ТГ, село Питомнік. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будинки.

17:30 Богодухівський р-н, Золочівська громада, село Зрубанка. Пошкоджено один приватний будинок.

15:10 Богодухівський р-н, Золочівська громада, село Ковалі. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні будинки.

15:10 Богодухівський р-н, Золочівська громада, село Муравське та околиці села Одноробівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 16. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 89 людей.

Агентство Телевидения Новости