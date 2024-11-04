Влучання у пʼятиповерхівку у Ківшарівці: одну людину травмовано, троє під завалами
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 3 листопада близько 20:50 зс рф завдали авіаційний удар по селищу Ківшарівка Купʼянського району.
Зафіксовано влучання у пʼятиповерховий житловий будинок. 71-річна жінка отримала травми.
Попередньо, під завалами тіла трьох людей: двох жінок та чоловіка. Триває розбір завалів із врахуванням безпекової ситуації у населеному пункті. Інформація буде оновлюватись.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.