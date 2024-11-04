Обкрадали державу через програму «єВідновлення»: на Харківщині виявили чотирьох жінок

В Ізюмському районі правоохоронці виявили факт оформлення документів з фейковими відомостями для подальшого отримання державної компенсації за зруйноване житло внаслідок збройної агресіі рф через програму «єВідновлення».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2023 році дві державні реєстраторки та дві місцеві мешканки організували «схему» фактично обкрадання Державного бюджету через програму «єВідновлення». Вони оформили документи з фіктивними відомостями для подальшого отримання грошей за нібито зруйнований будинок на території Оскільської ТГ Ізюмського району внаслідок збройної агресіі рф.

Насправді будинок не зазнав жодних пошкоджень чи руйнувань з моменту повномасштабного вторгнення ворога. Будинок був демонтований ще до початку війни, а будь-які правовстановлюючі документи на нього відсутні.

Завдяки підробленим документам була проведена державна реєстрація права власності на вказаний об’єкт нерухомості. Вже у березні 2024 року через незаконну оборудку у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна сформовано сертифікат на суму понад 1,5 млн гривень, який дає право на отримання компенсації.

Правоохоронці викрили чотирьох фігуранток. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, а також у виготовленні та підробленні офіційного документа з метою його використання (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

На теперішній час вирішується питання про арешт майна підозрюваних та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости