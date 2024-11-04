На Харківщині засудили освітянку, яка очолила ліцей при окупантах

Прокурори Харківщини довели вину освітянки, яка співпрацювала з ворогом під час окупації Куп’янщини. До повномасштабного вторгнення рф в Україну жінка працювала вчителем початкових класів. Погодившись на співпрацю з окупантами, вона отримала підвищення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У червні 2022 року жінка обійняла посаду «в. о. директора «Гусинского лицея Кондрашовского сельского совета ВГА Купянского района».

Новоспечена «директорка» ліцею повідомила вчителям про впровадження у навчальному закладі стандартів освіти рф та зібрала списки педагогів, готових працювати на таких умовах.

Колаборантка також організувала завезення підручників російською мовою, а у серпні 2022 року разом з іншими вчителями пройшла курс підвищення кваліфікації у місті Курськ російської федерації, щоб опанувати методику викладання за стандартами освіти держави-агресорки.

На суд жінка очікувала, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду фігурантка заявила, що не визнає себе винною, а її дії були направлені на благо українських дітей. Також обвинувачена зазначила, що жодних наказів не видавала, нарад не проводила, а на курси підвищення кваліфікації їздила під тиском з боку окупантів.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною жінку за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у закладах освіти, а також обіймати посади в органах місцевого самоврядування у сфері освіти строком на 5 років.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости