Затримано харків’янина, підозрюваного в нападі на пенсіонерку
У Харкові у квартиру 88-річної жінки увірвався чоловік, відібрав мобільний телефон та втік. Підозрюваного затримали
Про це повідомили в ГУНП Харківської області
Зловмисник постукав у двері квартири, дочекався, коли пенсіонерка відчинить двері та вдерся до помешкання. Потім нападник вихопив з рук жінки мобільний телефон та втік з місця злочину.
Оперативники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 35-річний чоловік.
За даним фактом слідчим повідомлено нападнику про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.