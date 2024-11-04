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Затримано харків’янина, підозрюваного в нападі на пенсіонерку

Затримано харків’янина, підозрюваного в нападі на пенсіонерку

У Харкові у квартиру 88-річної жінки увірвався чоловік, відібрав мобільний телефон та втік. Підозрюваного затримали

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

Зловмисник постукав у двері квартири, дочекався, коли пенсіонерка відчинить двері та вдерся до помешкання. Потім нападник вихопив з рук жінки мобільний телефон та втік з місця злочину.

Оперативники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали зловмисника. Ним виявився  раніше неодноразово судимий 35-річний чоловік.

За даним фактом слідчим повідомлено нападнику про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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