Працівник тролейбусного депо у Харкові підтримував рф: суд призначив йому шість років тюрми

Житель міста Зміїв, який працював слюсарем у тролейбусному депо у Харкові, виявився прихильником держави-агресора. У проросійських Телеграм-каналах він залишав коментарі з тезами кремлівської пропаганди. Так, чоловік порівнював українських військовослужбовців та владу України з нацистами.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Він писав про те, що «буде терпіти та надіятися, що Харків буде російським». Також фігурант був переконаний, що російська армія ніколи не обстрілювала житлові квартали.

Правоохоронці викрили шанувальника «руського мира». До винесення вироку він перебував під вартою.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 39-річного чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Йому призначено покарання у виді шести років позбавлення волі.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину повністю.

Обвинувальний вирок винесено Зміївським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости