У Харкові чоловік наняв евакуатор, щоб вкрасти автівку

До харківських правоохоронців звернулася 49-річна жінка, яка заявила, що невідомі викрали її автомобіль Volkswagen. Правоохоронці затримали підозрюваного – 29-річний безробітний харків’янин скористався послугами евакуатора, який привіз авто за вказаною адресою.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Встановлено, що зловмисник побачив на вулиці Клочківській автомобіль, що був припаркований біля під’їзду тривалий час. Він викликав евакуатор, запевнив водія евакуатора, що цей транспортний засіб належить йому та має документи. Після чого автівку доставили за вказаною замовником адресою.

Поліцейські виявили та вилучили автівку заявника.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Наразі 29-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні вищевказаного злочину. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Агентство Телевидения Новости