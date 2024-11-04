Різанина у Саржиному яру в Харкові: чоловік намагався вбити двох товаришів

Увечері 3 листопада 27-річний чоловік разом із двома друзями гуляв у Саржиному Яру в Харкові. Між товаришами виникла сварка, під час якої зловмисник дістав ніж та завдав ним чотирьох ударів по обличчю друга. Поки третій товариш намагався врятувати пораненого, нападник повалив його на землю, теж вдарив ножем та втік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Двом постраждалим медики надали необхідну допомогу і їм вдалося вижити.

Після злочину підозрюваний прийшов додому та почав ображати рідну матір, після чого накинувся на неї з сокирою. Перелякавшись, жінка втекла з будинку.

«На місце прибули поліцейські, проте фігурант не відчиняв двері. У цей час він почав підпалювати житло та різати себе ножем. Поліцейським вдалось затримати чоловіка», – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та проведення судово-психіатричної експертизи стосовно підозрюваного.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 27-річному чоловіку за фактом замаху на умисне вбивство двох осіб (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Агентство Телевидения Новости