На Харківщині голова ВЛК відправив за кордон 15 ухилянтів

Голова військово-лікарської комісії при одному з РТЦК та СП Харківської області з березня 2022 року по червень 2022 року вносив неправдиві відомості в медичну документацію про проходження ВЛК військовозобов’язаними.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

У результаті 15 чоловіків призовного віку були виключені з військового обліку та отримали можливість безперешкодного виїзду за кордон.

Голові ВЛК інкримінують сприйняття організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом наданням засобів, вчинене службовою особою, повторно та службове підроблення, складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України).

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