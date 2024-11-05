У Харкові засудили шахрая, який під виглядом співробітника банку ошукав людей на майже 350 тис. гривень

Безробітний чоловік з Харкова разом зі своїм спільником реалізували схему обкрадання громадян. Починаючи з лютого 2023 року, один з шахраїв дзвонив потерпілим і представлявся співробітником служби безпеки банку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Під вигаданими приводами зловмисник переконував передати йому номери їхніх банківських карток, пін-коди та інші відомості.

Надалі, використовуючи отриману від потерпілих інформацію, обвинувачений виводив гроші з їхніх рахунків на свою банківську картку та після зняття «відсотка» за свої послуги переказував решту «зароблених» коштів своєму спільнику.

Жертвами шахрайства стали п’ятеро людей, загальна сума завданої шкоди складає майже 350 тис. гривень.

Зловмисника викрито у вересні 2023 року, його попліяника розшукують.

Під час обшуку в квартирі затриманого правоохоронці вилучили пакунок з канабісом, який чоловік зберігав для власного вживання.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 21-річного чоловіка за фактами шахрайства, вчиненого повторно із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 в редакції до 11.08.2023), та незаконного виготовлення, зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України). Йому призначено покарання у виді чотирьох з половиною років позбавлення волі.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости