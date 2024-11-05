Харків’янину, який намагався зарізати двох знайомих та кидався з сокирою на мати, повідомили про підозру

У Харкові 27-річний чоловік на вулиці завдав ножових поранень двом знайомим, потім погрожував розправою матері. Зловмиснику повідомили про підозру.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

3 листопада близько 19:15 до Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення про здійснення нападу на двох чоловіків на вулиці Дмитра Антоненка.

Поліцейські встановили, що під час спільної прогулянки в Шевченківському районі 27-річний чоловік напав з ножем на 20-річного знайомого та завдав йому щонайменше чотирьох ударів ножем в обличчя. 27-річний однокласник нападника втрутився, зупинив зловмисника, проте також отримав ножові поранення шиї та рук.

Повернувшись додому, чоловік кидався на матір з сокирою. Жінка встигла вибігти на вулицю, а син забарикадувався в квартирі та погрожував все підірвати.

Поліцейські райуправління спільно зі спецпідрозділом затримали зловмисника. Як зʼясувалося, протягом восьми років чоловік перебував на обліку у психіатричному закладі.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України.

4 листопада за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вищевказаного злочину. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости