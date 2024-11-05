У Харкові чоловік вбив жінку через телефон та сережки

Харків’янин, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за грабіж, напав на 54-річну жінку на вулиці Беркоса. Наздогнавши потерпілу, чоловік вдарив її ножем у спину, від чого жінка впала на землю.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Подія відбулася наприкінці червня 2017 року в Харкові. Потерпіла, намагаючись встати, перевернулась на спину, і в цей час обвинувачений сів на неї зверху, декілька разів ударив в обличчя кулаком, а потім знову завдав ударів ножем у грудну клітину.

Вирвавши з вух потерпілої золоті сережки та забравши її сумку, в якій знаходився мобільний телефон, зловмисник втік з місця події. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Після вчиненого зловмисник вчинив ще декілька злочинів. Чоловіку інкримінують грабіж та незаконне заволодіння транспортним засобом, обвинувальні акти стосовно нього за цими фактами вже перебувають на розгляді в суді, а фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У вересні 2024 року правоохоронці встановили причетність чоловіка ще й до умисного вбивства і розбою та повідомили йому про підозру.

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного чоловіка за фактами розбою та умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду м. Харкова. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости