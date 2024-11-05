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Харківський нардеп Куницький не повернувся в Україну з відрядження, – ЗМІ

Харківський нардеп Куницький не повернувся в Україну з відрядження, – ЗМІ

Інформація про те, що харківський нардеп Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно – не безпідставні.

Про це повідомляє видання Bihus.Info.

«Слуга народу» і скандальний блогер Куницький не в Україні, – повідомляють наші джерела. Як давно нардеп за кордоном – точно сказати важко», – йдеться в повідомленні.

Проте, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі «Голосування депутата», він був відсутній на голосуваннях протягом всього жовтня.

«Друг Дмитрука і Тищенка відомий своїми численними «розбірками» з патрульною поліцією та історією з побиттям у центрі Києва (де він засвітився на відео разом із колегами-нардепами). Дмитрук свою підозру врешті отримав, а Куницький – ні», – зазначають журналісти.


Агентство Телевидения Новости

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