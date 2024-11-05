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Обстріл Шевченківського району Харкова: поліція показала наслідки

Обстріл Шевченківського району Харкова: поліція показала наслідки

5 листопада близько 17:00 ворожий БпЛА, попередньо «Герань-2,» влучив у дорожнє покриття в житловій забудові Шевченківського району Харкова.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Постраждали 56-річна та 72-річна жінки. Їм надана медична допомога.

Пошкоджений багатоквартирний будинок, припарковані поруч автівки, заклад освіти, магазин. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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