05.11.2024 19:33
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Обстріл Шевченківського району Харкова: поліція показала наслідки
5 листопада близько 17:00 ворожий БпЛА, попередньо «Герань-2,» влучив у дорожнє покриття в житловій забудові Шевченківського району Харкова.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Постраждали 56-річна та 72-річна жінки. Їм надана медична допомога.
Пошкоджений багатоквартирний будинок, припарковані поруч автівки, заклад освіти, магазин.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.