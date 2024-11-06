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На Харківщині бійці 92 ОШБр влаштували окупантам «бронетрощу»

На Харківщині бійці 92 ОШБр влаштували окупантам «бронетрощу»

Екіпажі батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр знищили чергову партію ворожої бронетехніки на Харківщині.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Знищено:

Танк Т-72Танк Т-80БВУрал

Уражено:

Квадроцикл

Особовий склад:

2 – ліквідовано1 – поранено

«Кожна уражена ціль – це місяці навчання та практики бойових екіпажів, кропітка праця інженерів у майстернях, віртуозна логістика водіїв та продумані командуванням операції. Кількість спроб противника пробитися до нас не зменшується, але ми обнуляємо їхні шанси», – зазначив Федоренко.

Агентство Телевидения Новости

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