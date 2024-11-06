На Харківщині бійці 92 ОШБр влаштували окупантам «бронетрощу»

Екіпажі батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр знищили чергову партію ворожої бронетехніки на Харківщині.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Знищено:

Танк Т-72Танк Т-80БВУрал

Уражено:

Квадроцикл

Особовий склад:

2 – ліквідовано1 – поранено

«Кожна уражена ціль – це місяці навчання та практики бойових екіпажів, кропітка праця інженерів у майстернях, віртуозна логістика водіїв та продумані командуванням операції. Кількість спроб противника пробитися до нас не зменшується, але ми обнуляємо їхні шанси», – зазначив Федоренко.

Агентство Телевидения Новости