До бюджету надійшло понад 10,3 млн грн за незаконну вирубку дерев на Харківщині

Прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області встановлено, що при здійсненні господарської діяльності ДП «Жовтневе лісове господарство» були виявлені порушення. Мова йде про самовільну вирубку понад 760 дерев – дубів, кленів, ясенів, лип на території Харківського та Богодухівського районів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Під час проведення вибіркових санітарних рубок було зрубано дерева, які не відводились у рубку або лісорубний квиток чи інші дозволи відповідно до ст. 6 Лісового кодексу України на вирубку не надавались.

Отже, посадовими особами державної лісової охорони всупереч чинному законодавству не забезпечено належну охорону та збереження лісових ресурсів.

Державі заподіяно шкоду на загальну суму понад 10,3 млн гривень. Вказані порушення стали підставою для звернення прокурора до суду.

Рішенням Господарського суду Харківської області, залишеного без змін постановою Східного апеляційного господарського суду задоволено позовну заяву керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави про стягнення зазначеної суми.

Прокуратурою вже забезпечено виконання вказаного рішення суду: підприємством сплачено до бюджетів громад понад 10,3 млн гривень.

Агентство Телевидения Новости