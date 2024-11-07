Вбив співмешканку та втік: харків’янин отримав вісім років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 43-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що у Харкові у червні 2023 року фігурант перебував вдома разом зі своєю співмешканкою.

Через побутові проблеми пара посварилась. Вирішити конфлікт мирно у них не вийшло.

Чоловік схопив ніж та завдав один удар у грудну клітину жінки, який став смертельним.

Постраждала померла на місці. Чоловік злякався та втік з будинку. Він приїхав до своєї матері, де пив алкоголь декілька днів та поводив себе агресивно.

Під час вживання алкогольних напоїв він періодично повторював матері, що його співмешканка мертва.

Мати не могла в це повірити й думала, що це наслідки вживання алкоголю. Вона подзвонила своїй доньці та розказала про це. Сестра фігуранта подзвонила до поліції, і вже правоохоронці виявили тіло його співмешканки у будинку.

До винесення вироку зловмисник перебував під вартою.

У судовому засіданні фігурант свою вину не визнав. Пояснив, що все забув, не памʼятав, де взагалі ночував, а до матері пішов «причепуритися».

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости