Харків’янин підпалював автівки українських захисників на Салтівці: чоловік постане перед судом

Салтівською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного харків’янина за фактами готування та умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу, закінченого замаху на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, готування до нього (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець Харкова, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, у серпні цього року в пошуках заробітку через месенджер Telegram вийшов на «роботодавця». Куратор запропонував обвинуваченому здійснювати підпали автівок, які належать українським захисникам, пообіцяв за це 1500 доларів США та надав детальні інструкції, як треба діяти.

Обов’язковою умовою співпраці була фото- або відеофіксація «результату» виконаної задачі.

16 серпня 2024 року близько 21 години чоловік, перебуваючи на проспекті Тракторобудівників, побачив автомобіль «Mitsubishi Carisma», який мав візуальні ознаки військового транспортного засобу. Отримавши від куратора вказівку діяти за визначеним планом, за допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші обвинувачений підпалив автівку, від чого відбулось її займання. Свої дії чоловік зафільмував на мобільний телефон.

У результаті дій палія власнику автівки — колишньому військовослужбовцю — завдано матеріальної шкоди.

За декілька днів обвинувачений, перебуваючи на вулиці Валентинівській, побачив «Volkswagen Transporter Т4» зеленого кольору. Ідентифікувавши автомобіль як військовий, зловмисник сфотографував його та надіслав зображення «роботодавцю», чекаючи подальших вказівок від куратора.

У цей час чоловіка помітили правоохоронці, які припинили його злочинну діяльність, тож грошей від «роботодавця» він так і не отримав. За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка судитимуть у Московському районному суді Харкова. Харків’янину загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости