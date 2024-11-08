На Харківщині СБУ викрила помічника окупаціїної влади

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у деокупованих районах Харківщини, який добровільно співпрацював з окупаційною владою рф.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, зловмисником виявився 33-річний місцевий мешканець.

Під час тимчасової окупації району він влаштувався на посаду «в.о. помічника начальника управління» в окупаційній адміністрації рф на території Куп’янського району Харківщини.

Там він відповідав за документообіг та забезпечував виконання вказівок рашистів щодо видачі місцевими жителями «соціальних виплат».

Серед іншого, колаборант збирав паспортні дані українців та передавав їх до окупаційної адміністрації.

За даними СБУ, отримані персональні відомості жителів Куп’янського району ворог використовував для нав’язування російського громадянства та фальсифікації «результатів» фейкового референдуму.

Під час деокупації регіону він втік на територію держави-агресора, де поки що переховується від українського правосуддя.

На підставі зібраних доказів чоловікові заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Агентство Телевидения Новости