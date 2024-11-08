У Харкові викрили підпільний покер-клуб в Основ’янському районі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, на території Харкова та Запоріжжя функціонувала мережа нелегальних гральних закладів, які працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та, відповідно, без сплати податків.

У Харкові заклад, розташований на території Основ’янського району, спеціалізувався на проведенні ігор у покер. Під час цієї карткової гри учасники грають один проти одного, купуючи фішки в адміністраторів.

Ціна фішок відповідає вартості реальних грошей. Гравці можуть входити у гру і виходити зі столу в будь-який момент, фіксованого часу тривалості гри немає. У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення вказаної азартної гри.

Ще п’ять незаконних гральних закладів з ігровими автоматами працювали в Запоріжжі. Вони розташовувались у нежитлових приміщеннях та працювали в закритому режимі, без розпізнавальних вивісок та реклами. Про свій візит клієнти домовлялись з адміністратором заздалегідь.

Правоохоронцями проведено низку обшуків на території Харкова та Запоріжжя, у ході яких виявлено та вилучено вісім столів для гри в покер, карти для гри в покер, «фішки» для ставок різних номіналів, ігрові автомати, мобільні телефони, комп’ютерну техніку і грошові кошти.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до організації та провадження незаконної діяльності.

Агентство Телевидения Новости