На Харківщині трапилась ДТП: під колесами автівки загинув велосипедист
Поліція встановлює обставини аварії, в якій загинув велосипедист.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 листопада близько 16:35 на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» на кільцевій дорозі.
44-річна водійка автомобіля Renault Koleos під час руху допустила зіткнення з велосипедом Україна. Внаслідок ДТП 50-річний велосипедист загинув на місці пригоди.
На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.