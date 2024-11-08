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На Харківщині трапилась ДТП: під колесами автівки загинув велосипедист

На Харківщині трапилась ДТП: під колесами автівки загинув велосипедист

Поліція встановлює обставини аварії, в якій загинув велосипедист.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 листопада близько 16:35 на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» на кільцевій дорозі.

44-річна водійка автомобіля Renault Koleos під час руху допустила зіткнення з велосипедом Україна. Внаслідок ДТП 50-річний велосипедист загинув на місці пригоди.

На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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