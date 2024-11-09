32 «шахеди» було збито над Україною цієї ночі
У ніч на 9 листопада 2024 року (із 21:00 8 листопада) противник атакував із районів Приморсько-Ахтарська та Орла – рф. 51-м ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.
Епіцентр удару – Одещина, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Станом на 8:00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях.
18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.