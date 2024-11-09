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32 «шахеди» було збито над Україною цієї ночі

32 «шахеди» було збито над Україною цієї ночі

У ніч на 9 листопада 2024 року (із 21:00 8 листопада) противник атакував із районів Приморсько-Ахтарська та Орла – рф. 51-м ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Епіцентр удару – Одещина, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях.

18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Агентство Телевидения Новости

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