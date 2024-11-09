На Харківщині ЗСУ відбили за добу 19 атак окупантів

Оперативна інформація станом на 8:00 9.11.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Застосовуючи бомбардувальну авіацію на Харківському напрямку, ворог п’ять разів штурмував позиції ЗСУ в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Піщаного та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в борону ЗСУ поблизу Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та Григорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив десять атак неподалік населених пунктів Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка та Петрівка.

На Покровському напрямку захисники України зупинили 36 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1660 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 36 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 66 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

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