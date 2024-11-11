На Харківщині ЗСУ відбили дев’ять атак окупантів за добу

Оперативна інформація станом на 8:00 11.11.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Терни, Торське та Серебрянка.

Оборонці української землі стримували натиск ворога на Сіверському напрямку де було відбито одну атаку противника в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники України зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового, Лисівки, Сухого Яру та Петрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ поблизу Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Іллінка.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1770 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 40 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 119 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки окупантів.

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