У Харкові ввечері сталася пожежа в Індустріальному районі: загинув чоловік
О 19:06 виникла побутова пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Інгулецька Індустріального району міста.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить житлова кімната та дах будинку на загальній площі 30 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 59-річного чоловіка.
Локалізація вогню відбулась о 19:45, ліквідація – о 21:20. Причина загоряння встановлюється.
Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області.
Так, протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 2 людей. Це мешканці селища Ківшарівка Куп’янського району.