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У Харкові ввечері сталася пожежа в Індустріальному районі: загинув чоловік

У Харкові ввечері сталася пожежа в Індустріальному районі: загинув чоловік

О 19:06 виникла побутова пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Інгулецька Індустріального району міста.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить житлова кімната та дах будинку на загальній площі 30 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 59-річного чоловіка.

Локалізація вогню відбулась о 19:45, ліквідація – о 21:20. Причина загоряння встановлюється.

Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області.

Так, протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 2 людей. Це мешканці селища Ківшарівка Куп’янського району.

Агентство Телевидения Новости

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