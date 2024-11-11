Працювала в окупаційній поліції Ізюма: жінка отримала 12 років увʼязнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 40-річну жінку в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 10 років з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що під час захоплення російськими військовими міста Ізюм місцева мешканка – майстриня манікюру – добровільно погодилась працювати на ворога.

При окупантах жінка вирішила змінити рід діяльності та працевлаштувалась до «Изюмского отдела полиции». Колаборантка обійняла посаду «помічника оперативного чергового чергової частини» в окупаційній поліції.

Працювала жінка з 8:00 до 17:00, а також заступала на чергування раз на місяць.

Псевдоправоохорониця приймала інформацію про злочини та інші події, опрацьовувала її та доповідала «оперативному черговому».

Перед деокупацією ЗСУ Харківщини колаборантка втекла на територію рф. Її оголошено у розшук.

Обвинувальний вирок винесено Дзержинським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Оскільки засуджена поки що переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття нею покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються.

Агентство Телевидения Новости