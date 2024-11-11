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У Німеччині вбили українця під час суперечки щодо путіна

У Німеччині вбили українця під час суперечки щодо путіна

Конфлікт стався на стоянці вантажівок поблизу села Оберрот.

Як пише Кореспондент, про це інформує BILD у понеділок, 11 листопада.

Четверо водіїв розпивали там алкоголь, голосно сміялися та сперечалися. Згодом конфлікт загострився та переріс у бійку.

38-річний водій з Румунії Іонут Б. розповів, що намагався заспокоїти колег та попросив зменшити гучність музики, однак ті не відреагували й продовжували голосно обговорювати політичні теми. Суперечка щодо війни та ролі росії загострилася після 20:00, та зрештою переросла у бійку.

Унаслідок сутички 34-річний українець загинув на місці. Поліція заарештувала трьох інших учасників інциденту, віком 35, 41 та 45 років. Один із затриманих є громадянином Узбекистану.

Агентство Телевидения Новости

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